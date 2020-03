Lo afferma il Presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria

“I provvedimenti restrittivi adottati ad oggi dal governo sono,a nostro avviso, utili ma non sufficienti a fermare il dilagare dell’epidemia da Coronavirus: solo la quarantena con obbligo per la popolazione di permanere nelle proprie abitazioni azzera il contagio. Quarantena quindi per tutti i cittadini, e autorizzazione, nel contempo, delle sole attività relative ad alcuni servizi essenziali come quelli sanitari, delle Forze dell’Ordine e dei servizi alimentari con consegna a domicilio da parte di personale munito di mascherine FFP3 e guanti”.

Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco, per il quale “si tratta dell’unico modo davvero efficace per scongiurare nuovi contagi e pertanto nuovi ammalati, soprattutto da portatori sani non rilevati, e per consentire a tutti quelli che permangono negli ospedali, che purtroppo si stanno avviando alla saturazione, di poter essere curati”.