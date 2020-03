Decisione presa per evitare il propagarsi del virus

Avellino - ” Si comunica che l’INPS, in considerazione di quanto indicato nel DPCM del 4 marzo 2020, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto, per tutte le Unità Operative medico legali del territorio nazionale, la sospensione delle visite medico legali in ambito assistenziale, relativamente ai minori e agli ultrasessantacinquenni, fino al 3 aprile 2020.

Le visite saranno nuovamente calendarizzate.”