Così il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Se l’intenzione di De Luca era quella di seminare il panico, con l’ultimo videomessaggio ha quasi centrato l’obiettivo. Ci usi la cortesia, lo faccia sparire”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “In questo momento di grande difficoltà e incertezze – aggiunge l’esponente di Forza Italia – i nostri concittadini di tutto hanno bisogno fuorché di un governatore che il giorno prima riunisce 500 sindaci in un auditorium e 2000 persone in un padiglione della Mostra d’Oltremare e il giorno dopo procura un allarme senza precedenti”. “Cancelli subito quel videomessaggio, la Campania ha bisogno di informazioni serie e di una poderosa iniezione di fiducia, non di pericolosa demagogia a buon mercato”, conclude Cesaro.