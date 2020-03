Occorre rispettare tutte le indicazioni che vengono dalle Autorità che hanno la specifica competenza sul piano istituzionale

“Le preoccupazioni generali di tutti rispetto all’avanzare dell’epidemia da Covid-19 inducono alla massima attenzione che va praticata con senso di responsabilità. Noi stiamo facendo il possibile, nella consapevolezza che la centralizzazione delle decisioni e delle direttive è stata una scelta saggia per evitare confusione e comportamenti eterogenei. I Comuni debbono attenersi a queste disposizioni e rispettare tutte le indicazioni che vengono dalle Autorità che hanno la specifica competenza sul piano istituzionale. In questo contesto nessuno può pensare di assumere un ruolo differenziale, eclettico o da protagonista.

Le patologie, lesive per la salute pubblica non si combattono con la casacca di un colore politico piuttosto che di un altro, bensì con la consapevolezza di essere impegnati tutti ed allo stesso modo per il bene comune ed in particolare per la nostra Comunità. Adesso è questa la priorità, in assoluto, di chi è chiamato a svolgere una pubblica funzione. Evitiamo dichiarazioni e comportamenti divisivi. Adesso serve altro. Più coesione sociale, attenzione al problema e vera solidarietà con la convinzione che dobbiamo uscire, con l’impegno di tutti, da questa fase che auspichiamo diventi presto solo un brutto ricordo.“