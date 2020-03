Ariano Irpino – La kermesse Sublimitas rinviata al 28 marzo

Colarusso, Fibes: "Scelta coraggiosa e doverosa"

Ariano Irpino - “E’ stata una scelta coraggiosa e doverosa- ha spiegato Peppino Colarusso, presidente nazionale Fibes e da oltre vent’anni promotore e organizzatore del Premio Sublimitas-. L’evento lo abbiamo rinviato al prossimo 28 marzo”. E come da tradizione la rinomata kermesse di primavera si terrà presso il Park Hotel L’Incontro di Ariano Irpino, eletta a sede delle eccellenze meridionali. Invariata la scaletta e la rosa dei nomi che riceveranno l’ambito e prestigioso riconoscimento internazionale alla carriera.

La conduzione della serata è affidata ai giornalisti Barbara Ciarcia e Nello Fontanella. La direzione artistica è curata dal maestro Fabio Pedagna. Il rinvio si è reso necessario dopo la pubblicazione del decreto del Governo Conte in merito all’emergenza nazionale del Covid-19. Il buon senso ha fatto il resto. Come ha precisato Peppino Colarusso. “Tra i premiandi ci sono autorevoli rappresentanti dello Stato e delle forze dell’ordine, quindi, non potevamo venire meno alle prescrizioni governative e di conseguenza dobbiamo tutelare anche la sicurezza dei nostri ospiti e degli invitati”. La speranza è che l’allarme rientri al più presto per garantire il regolare svolgimento degli eventi pubblici e privati al momento sospesi e rinviati in attesa di tempi migliori e del ritorno alla normalità.