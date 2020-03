Dopo il provvedimento della Provincia, il commento ed il ringraziamento del Sindaco e Vicesindaco di Aiello del Sabato

Aiello – Prendiamo atto, con viva soddisfazione, del provvedimento provinciale col quale si istituiscono nuove corse di trasporto extraurbano (dell’AIR).

Si ringrazia il Presidente della Provincia – dott. Domenico Biancardi per la sensibilità e vicinanza ai territori e, in modo particolare per aver accolto l’istanza dell’Amministrazione Comunale e rendere i collegamenti con Avellino più frequenti.

Questa esigenza, più volte rappresentata, ha finalmente trovato concretezza con il provvedimento provinciale firmato in data 27/02/2020 e pubblicato nella giornata di ieri. In tal modo i nostri concittadini hanno più possibilità di recarsi nella città capoluogo, per soddisfare le diverse esigenze per i motivi più vari (scuola, lavoro, ecc…).

Ciò, costituisce anche una maggiore attrattiva per il nostro paese.