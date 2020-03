E' quanto afferma il deputato di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli

“Dobbiamo per forza aspettare che anche la Campania diventi zona rossa per attuare misure di buon senso? Com’è possibile che ci si appresti a chiudere le scuole in tutta Italia, che in moltissime regioni, non solo in quelle della zona rossa, si rinviino i concorsi e che intanto si consenta che a Napoli decine e decine di migliaia di candidati convergano nei padiglioni della Mostra d’Oltremare per partecipare a delle prove che potrebbero essere tranquillamente rinviate a metà aprile prossimo?”.

Così l’onorevole Antonio Pentangelo, deputato di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli rinviando alle prove preselettive per la categoria C del concorso nei Centri per l’Impiego della Campania previste per domani a Napoli. “Ricordo a chi di dovere che domani nei padiglioni della Mostra potrebbero presentarsi candidati delle zone rosse o non presentarsi tantissimi candidati che temono il contagio. In ogni caso avremmo un vulnus”, sottolinea l’esponente di Forza Italia. Per Pentangelo “mai come in questi casi il senso di responsabilità e la prudenza dovrebbero farla da padrona”.