Deciso per sabato il recupero del match

Avellino - La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che Fip e LNP hanno disposto in maniera congiunta la ripresa dei campionati nazionali di Serie A2 e Serie B. Per il Girone D della Serie B, la disposizione prevede lo slittamento della ventiquattresima giornata, precedentemente programmata per il 29 febbraio e il primo marzo, al prossimo weekend (7-8 marzo). Pertanto la gara contro la Frata Nardò, valevole per la ventiquattresima giornata di serie B, girone D, sarà disputata al PalaDelMauro sabato 7 marzo alle ore 20:30.