Avellino – Il Segretario Generale CISL FP Campania, Lorenzo Medici, ha inviato una missiva al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al vice Presidente, Fulvio Bonavitacola per sollecitare la nomina del Direttore Generale dell’ARPAC ( Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).

La missiva solleva in generale la problematica del superamento dei commissariamenti dei numerosi Enti strumentali che si trovano a tutt’oggi gestiti in questo regime, ribadendo che l’istituto del commissariamento straordinario deve avere una azione limitata nel tempo e non deve diventare prassi di gestione ordinaria.

Pone poi l’attenzione nello specifico sull’esempio tangibile dell’ARPAC che risulta in regime commissariale dal lontano 2013, nonostante sia preposta alla funzione di monitoraggio, prevenzione e tutela dell’ambiente e si connota come avamposto più rilevante rispetto alle molteplici criticità che affliggono la nostra Regione in tema ambientale. Senza dimenticare il supporto scientifico fornito da Arpac agli Enti locali e alle varie Procure della Repubblica anche attraverso le locazioni di prestazioni analitiche in ambito sanitario in una fase di piena emergenza quale quella del COVID-19.

Ad oggi non risulta ancora conclusa la procedura per questo fondamentale incarico la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale risale al lontano 22 novembre 2019 e il Segretario Generale CISL ha richiesto pertanto un urgente incontro con la Regione per affrontare le tematiche poste.