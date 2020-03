Giovedì 6 marzo alle ore 17 e 30 presso la sala consiliare del comune di Grottolella

Grottolella – Giovedì 6 marzo alle ore 17 e 30 presso la sala consiliare del comune di Grottolella, Il Forum dei Giovani organizza un workshop sulla tematica sulla violenza sulle donne dal titolo: OLTRE LA PAURA, IL DELICATO TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. L’iniziativa promossa dai giovani del Forum vuole essere l’inizio di una serie di incontri che nei prossimi mesi si terranno sul territorio locale e provinciale, al fine di sollecitare una riflessione ampia, concreta e a piu’voci.

Dopo i saluti del padrone di casa, Il Sindaco di Grottolella Antonio Spiniello, il dibattito verrà introdotto dal coordinatore dei Giovani del Forum di Grottolella Daniele Coluccino. A seguire interverranno dottoressa e sociologa Valeria Maglio, Italia D’Acierno della Segreteria CGIL- FIOM, la dottoressa e sociologa Caterina Sasso Coordinatrice dei centri antiviolenza Alice e Bianconiglio di Avellino. Subito dopo ci sarà l’intervento della Scrittrice e sociologa Maria Ronca, mentre l’analisi giornalistica sarà curata dalla dottoressa Ivana Picariello Vicedirettore del Quotidiano del Sud. Le conclusioni del dibattito saranno affidate alla Consigliera di parità della Provincia di Avellino Avv. Vincenza Luciana. L’incontro vedrà come moderatrice la Giornalista Sabino Lancio.

“L’incontro del 6 marzo dà il via al nostro programma, programma che prevede diversi incontri e riflessioni sui temi di piu’ stretta attualità. La tematica della violenza sulle donne è particolarmente avvertita, tale fenomeno investe larga parte del territorio italiano e come giovani, sentiamo il dovere di analizzar questa tematica partendo dalla descrizioni di fatti di violenza veramente accaduti, che saranno raccontati dalle illustri relatrici, per poi analizzare il fenomeno da un punto di vista degli effetti che esso produce sulla società e sugli stili di vita e di comportamenti sia della vittima che del carnefice, con le conseguenti ricadute psicologiche, ci soffermeremo ad analizzare soprattutto questi aspetti dirimenti della tematica oggetto del Workshop, nel tentativo di approfondire la tematica a 360 gradi “- dichiarano i componenti del Direttivo del Forum dei Giovani di Grottolella.