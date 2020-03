Soddisfatto il Maestro Iuliano

Avellino – Ottima prestazione per gli atleti dell’Asd Taekwondo Avellino all’Interregionale Puglia svoltosi sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo presso il Palaflorio di Bari. Sono ben 7, infatti, le medaglie conquistate dai ragazzi guidati dal Maestro Alfonso Iuliano e dall’istruttore Aniello Iuliano.

Due argenti e un bronzo vinti, nella prima giornata di gare, rispettivamente da Ludovica Vacca, Francesca Adabbo e Marco Gaeta. Le due giovani lupacchiotte si impongono con poche difficoltà sulle avversarie conquistando entrambe le finali, perse purtroppo contro atlete molto capaci. Solo bronzo per Marco Gaeta, costretto al ritiro in semifinale per infortuno.

Nella giornata di domenica spicca la performance di Vincenzo Giaquinto. Il campione italiano in carica conferma il suo dominio nella categoria portando a casa un’altra medaglia d’oro. Non sono da meno le prestazioni di Mattia Argenio e Giuseppe Colarusso, che si aggiudicano due meritatissime medaglie d’argento, e di Paolo Gaeta che, per un punto, non guadagna l’accesso alla finale.

Soddisfatto il Maestro Iuliano: «Nonostante un po’ di rammarico per le numerose finali perse, sono comunque contento delle prestazioni dei miei atleti. C’è ancora da migliorare, per questo torneremo subito in palestra, al Country Sport di Picarelli, per lavorare con maggiore grinta e determinazione, in modo da farci trovare pronti ai prossimi eventi».