E' quanto afferma il coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli

“Grazie alla norma che prevede la stabilizzazione nelle scuole dei soli ex Lsu in possesso di diploma, da lunedì ci ritroveremo con oltre 4.000 disoccupati, moltissimi di questi in Campania dove proprio in queste ore si sta lottando contro il tempo per igienizzare aule, laboratori e palestre. Inaccettabile. Inaccettabile che la sinistra non dica una sola parola su questa vera e propria operazione di macelleria sociale sulla quale abbiamo ascoltato la sola voce dei lavoratori e dei loro sindacati.

E’ incredibile: presenterò un’interrogazione per chiedere al governo come intende risolvere il dramma di queste migliaia di famiglie e come intende affrontare il nodo, che resta parimenti, della grave carenza di personale ausiliario nelle scuole. Dai colleghi parlamentari mi attendo un sussulto di dignità. Certi drammi non possono avere colore politico, non devono passare inosservati”. Lo afferma l’onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli.