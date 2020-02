La decisione a seguito di previsioni meteo non favorevoli per la settimana precedente

Montella - La SATER 01-20, attività addestrativa organizzata dall’Aeronautica Militare tramite il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico (FE) insieme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), inizialmente programmata per il prossimo 3 marzo sui Piani di Verteglia in territorio di Montella (Avellino), è stata posticipata all’11 marzo (alternato: 12 marzo) a causa di previsioni meteorologiche sfavorevoli per l’area esercitativa. Luogo e modalità dell’esercitazione SATER (sigla di SAR-Terra) rimangono le stesse, mentre cambia soltanto la finestra temporale: le attività con squadre di ricerca ed elicotteri avranno inizio nella tarda mattinata dell’11 marzo 2020 e proseguiranno fino dopo il calar del sole, con l’esecuzione di voli notturni.

I rappresentanti dei media locali che volessero vivere da vicino l’esercitazione presso il PBA (Posto Base Avanzato) di Piani di Verteglia, possono richiedere l’accreditamento inviando una mail contenente Nome, Cognome, Testata, N° tessera OdG (in alternativa, n° documento d’identità) e contatto telefonico al seguente indirizzo: sater0120.pao@aeronautica.difesa.it.