Il consigliere regionale Petracca: "Strumento di civiltà a tutela di migliaia di donne"

Napoli - “È stata approvata nella seduta di oggi del Consiglio Regionale della Campania la legge dedicata alle misure a sostegno delle donne affette da endometriosi. È una bella conquista di civiltà per la Campania che si dota di uno strumento importante”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente dell’VIII Commissione Permanente Consiliare.

“La legge – spiega Petracca – si affianca alle eccellenze che in campo medico proprio la Campania, ed in particolare l’Irpinia, esprime sul terreno delle cure di questa patologia così insidiosa. Ho partecipato in prima persona all’avvio dell’iter per la redazione di questo testo annunciato dal presidente De Luca durante il congresso internazionale organizzato da Mario Malzoni a Castel dell’Ovo a Napoli. Con il contributo di tutte le forze presenti in Aula ora la legge è realtà. Ed è un risultato molto atteso, ma soprattutto concreto, efficace, utile”.

“La legge – conclude il presidente Petracca – con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’endometriosi e di una giornata regionale dedicato al contrasto della patologia e, inoltre, con la previsione di una dotazione finanziaria, consentirà di migliorare prevenzione, diagnosi precoce e cure per una malattia che condiziona fortemente la vita di migliaia di donne. In Campania ci sono importanti centri di eccellenza che con questa legge s’intende sostenere e valorizzare”.