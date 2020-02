Il Presidente: "Nella giornata di ieri siamo riusciti a portare i primi sorrisi, consegnando giocattoli ai bambini"

Avellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Presidente Comunale e Provinciale A.P della Gadit di Avellino.

“L’ente da me gestito è presente sul territorio Irpino da diversi anni, con le proprie Guardie Ecozoofile decretati dalla locale Prefettura operando,quotidianamente con vari veicoli in pattuglie di vigilanza ambientale e protezionismo, oltre al soccorso animali feriti . Mettendo in campo giorno dopo giorno i propri volontari, che senza remore e ne riserve coprono con i loro servizi quasi tutto il territorio irpino . Poco tempo fa avevamo aperto una campagna di raccolta giocattoli o indumenti per bambini meno fortunati,da devolvere alle case famiglia presenti su questo territorio. Nella giornata di ieri siamo riusciti a portare i primi sorrisi ,infatti abbiamo consegnato delle buste di giocattoli a dei bambini ospiti di una casa famiglia .

L ‘appello che mandiamo a chiunque che abbia giocattoli o indumenti per bambini in buono stato in disuso , si possono portare presso una delle case famiglie presenti sul nostro territorio, di certo quello che non usate più, per qualcuno che e meno fortunato può essere fonte di gioia. Il P.T della Gadit Avellino ringrazia tutti i suoi volontari per l attività che prestano presso questo ente , ribadendo che chiunque si riconosca nel nostro progetto di volontariato può contattare questa associazione per presentare la propria candidatura gaditavellino@virgilio.it ”.