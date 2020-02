Dal giorno 27 febbraio 2020 le corse da e per Avellino saranno delocalizzate presso il nuovo capolinea

Avellino - Si informa che, dal giorno 27 febbraio 2020, salvo diverse disposizioni, le corse da e per Avellino saranno delocalizzate presso il nuovo capolinea sito nell’area del piazzale degli Irpini (area mercatale) di Avellino. In relazione a ciò si rende noto che le direttrici extraurbane:

1) Avellino-Napoli (cod. NA-AIR); 2) Avellino-Afragola (cod. AV-AIR); 3) Avellino-Nola (cod. 01-NO); 4) Avellino-Roma (cod. 21 – AIR; cod. 52 – AIR); 5) Avellino-Campobasso (cod. 50 – AIR); 6) Avellino-Caserta (cod. 01 – AIR); 7) Avellino-Aiello Del Sabato (cod. 03 – AIR); 8) Avellino-Pomigliano d’Arco zona ind. (cod. 04 – AIR); 9) Avellino – Mirabella E. – Grottaminarda (cod. 06 – AIR); 10) Avellino – Montemiletto – Pietradefusi – Benevento (cod. 07 – AIR); 11) Avellino – Tufo – Montefusco – Benevento (cod. 08 – AIR); 12) Avellino-Fisciano (cod. 14 – AIR); 13) Avellino-Solofra-Fisciano (cod. 16 – AIR); 14) Avellino – Santo Stefano del S. – S. Lucia di Serino (cod. 24 – AIR); 15) Avellino – Calore – Fontanarosa (cod. 26 – AIR)

effettueranno il capolinea presso il piazzale degli Irpini (area mercatale) di Avellino e seguiranno gli istradamenti come di seguito:

a) le corse in partenza da detto capolinea e dirette ad OVEST (direzione via C.Colombo) effettueranno la fermata di salita passeggeri in via G. Carducci, altezza P.zzetta L. Perna, in corrispondenza dell’esistente fermata urbana per poi proseguire sul percorso consueto; b) le corse in partenza da detto capolinea e dirette ad EST (direzione piazza Castello) effettueranno la fermata di salita passeggeri in via Circumvallazione, di fronte al presidio ASL 118, per poi proseguire sul percorso consueto; c) le corse in arrivo a detto capolinea da OVEST (provenienti da Via C.Colombo) effettueranno la fermata di discesa passeggeri in via G. Carducci fronte civico 45, In corrispondenza dell’esistente fermata urbana per poi proseguire alla volta del capolinea di piazzale Irpini (area Mercatale); d) le corse In arrivo a detto capolinea da EST (provenienti da piazza Cutello) effettueranno la fermata di discesa passeggeri in via Circumvallazione, in corrispondenza dell’esistente fermata urbana, Capolinea linea urbana 4, per poi proseguire alla volta del capolinea di piazzale lrpini (area Mercatale).

Per ulteriori informazioni basta consultare l’avviso pubblico cliccando qui.