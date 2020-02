Le nostre imprese stanno facendo gli straordinari per assicurare il conferimento di tutti i generi alimentari

“Mentre governo nazionale e regionale annaspano tra proclami e allarmismi senza far nulla, il nostro sistema produttivo, a partire da quello agricolo, sta invece dimostrando ancora una volta grande coraggio e capacità. Infatti, le nostre imprese stanno facendo gli straordinari per assicurare il conferimento di frutta, verdure, formaggi, carne e tutti i generi alimentari alla catena distributiva della Campania.

È una grande risposta che serve a rassicurare i cittadini e a combattere l’allarme sociale. Chiediamo a Vincenzo De Luca di sostenere questo sforzo subito, con misure concrete e immediate. La Campania ha bisogno di fatti, non di parole”. È quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.