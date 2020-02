Avellino – Dopo un anno di attenta ricerca sulla struttura della materia e sulla scienza del sapore, lo chef irpino Alfredo Iannaccone, fondatore del primo Food Lab Italiano, lo Zen Food Lab, ha creato una linea di “accessori” per la pasticceria destinata a rivoluzionare il mondo dei dessert. Iannaccone docente di alta cucina ed ex giornalista, fondatore della prima cucina italiana senza un solo granello di sale, ispirata al concetto dell’Umami, però rivisto e aggiornato, da cinque anni si dedica alla creazione di una linea di polveri che sta cambiando il modo di cucinare in Italia. Oltre 20 ristoranti hanno già scelto i suoi prodotti a base di essiccazione a bassissima temperatura e hanno optato per la sua consulenza per aggiornare il proprio personale: polveri di pesce, di carne, di ortaggi, di erbe aromatiche, che accelerano la sapidità del piatto e che hanno sostituto totalmente il sale in cucina. – Dopo un anno di attenta ricerca sulla struttura della materia e sulla scienza del sapore, lo chef irpino Alfredo Iannaccone, fondatore del primo Food Lab Italiano, lo Zen Food Lab, ha creato una linea di “accessori” per la pasticceria destinata a rivoluzionare il mondo dei dessert. Iannaccone docente di alta cucina ed ex giornalista, fondatore della prima cucina italiana senza un solo granello di sale, ispirata al concetto dell’Umami, però rivisto e aggiornato, da cinque anni si dedica alla creazione di una linea di polveri che sta cambiando il modo di cucinare in Italia. Oltre 20 ristoranti hanno già scelto i suoi prodotti a base di essiccazione a bassissima temperatura e hanno optato per la sua consulenza per aggiornare il proprio personale: polveri di pesce, di carne, di ortaggi, di erbe aromatiche, che accelerano la sapidità del piatto e che hanno sostituto totalmente il sale in cucina.

Negli ultimi 12 mesi, nel suo Lab di Avellino, Iannaccone ha ideato la prima linea di polveri per la pasticceria. L’obiettivo è bivalente: una concentrazione di sapore ad alta conservazione, per oltre sei mesi, capace di reidratare in pochi secondi, e soprattutto il recupero della frutta per creare vere e proprie essenze in polvere per sostituire lo zucchero industriale dannoso e poco salutare, senza perdere la dolcezza di un dessert.

Sono nate così “Fig” e “Custard”. “FIG”: è una polvere di fico bianco del Cilento, straordinaria eccellenza campana, essiccato secondo un metodo particolarissimo. La sua proprietà e il suo sapore consentono di sostituire totalmente lo zucchero nella frolla, nei pan di spagna, nelle conserve. Donando al prodotto oltre 100 calorie in meno ogni 100 gr. rispetto allo zucchero industriale. Sapore intenso di melassa e vaniglia: conservazione un anno. Senza conservanti.

“CUSTARD”: è una crema pasticciera in polvera. La sua peculiarità e che non ha amido. Non ha conservanti. Si rigenera con un pò di latte. Si conserva fino a un anno. Sapore purissimo. La rivoluzione per tutte le industrie e le pasticcerie, consente di avere una crema purissima come fresca in 60 secondi. Da una parte quindi la possibilità di avere per 12 mesi una crema fresca risparmiando tempo e avendo la possibilità di utilizzare il prodotto a larga scala senza nulla da invidiare a una crema fatta al momento.