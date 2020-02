Lo scrive, in un post sul suo profilo Facebook, il sottosegretario all'Istruzione ed esponente di Leu - Sinistra Italiana

“Grazie Sandro ! Un forte abbraccio e il miglior augurio di buon lavoro come Senatore della Repubblica”. Lo scrive, in un post sul suo profilo Facebook, il sottosegretario all’Istruzione ed esponente di Leu – Sinistra Italiana, Giuseppe De Cristofaro. “In un contesto in cui l’enorme dato sull’astensionismo - prosegue il sottosegretario rivolgendosi direttamente al neo senatore – purtroppo diventa di necessità il primo motivo di riflessione e analisi, i tuoi 16 mila voti, oltre il 48% delle preferenze e soprattutto la forza vincente della tua candidatura coraggiosa, coerente, militante e indipendente rappresentano il miglior inizio per una sinistra davvero interessata al cambiamento, a un progetto vincente perché riconoscibile e credibile.

Ritengo – conclude De Cristofaro - che l’esperienza della tua candidatura tracci una direzione – di rinnovato impegno politico e civico, di convinto allargamento, di reale cambiamento – da seguire nei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni regionali in Campania. Un passo indietro di tutti per farne due avanti!”