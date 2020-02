Della Pia: Come Rifondazione Comunista continuiamo ad essere al fianco degli operai in lotta e invitiamo le donne e gli uomini irpini a reagire con orgoglio e sete di giustizia

“Il gruppo Fantoni dopo aver deciso unilateralmente la chiusura dello stabilimento di Arcella per delocalizzare la produzione presso le sue aziende del nord, sbattendo per strada 117 lavoratori e le loro famiglie in presidio permanente da 37 giorni nell’aula consiliare del Comune di Montefredane, oggi compie l’ennesimo atto di arroganza, degno dei peggiori “prenditori” convinti di essere PADRONI dei territori e della dignita’ delle persone, andando a prelevare i macchinari dal sito produttivo irpino, cio’ mentre sono in corso timidi incontri e tavoli di discussione necessari per decidere le future sorti.

Noi pensiamo che tutto cio’ deve essere impedito, i Fantoni per decenni hanno costretto le maestranze a lavorare in ambienti insalubri usando il ricatto dell’occupazione e per altrettanto tempo hanno contaminato un intero territorio assodati gli insufficienti investimenti a favore degli adeguamenti ambientali, le attrezzature, i macchinari, e lo stabilimento devono essere requisiti almeno fino a quando costoro non avranno bonificato l’area è risarcito gli operai e la comunita’ per i danni prodotti. Come Rifondazione Comunista continuiamo ad essere al fianco degli operai in lotta e invitiamo le donne e gli uomini irpini a reagire con orgoglio e sete di giustizia”.

Da Tony Della Pia Rifondazione Comunista Irpinia