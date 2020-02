E quanto afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia per la quale “la situazione è davvero preoccupante ed è assolutamente disarmante che in Campania nessuno sa ancora cosa fare"

“Faccio appello al presidente De Luca perché attivi immediatamente una task force per contrastare la diffusione del coronavirus in Campania: convochi subito e coordini un tavolo permanente intorno al quale far sedere i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, i responsabili regionali della Protezione Civile e i sindaci dei Comuni campani. Servono misure concrete da programmare per tempo, serve contrastare con la massima determinazione la disinformazione imperante” . Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala per la quale “la situazione è davvero preoccupante ed è assolutamente disarmante che in Campania nessuno sa ancora cosa fare. Una vergogna”.

“Ad Ischia, giusto per fare un esempio, gli alberghi sono pieni di turisti lombardi a 200 euro alla settimana e i dipendenti, evidentemente allarmati dalla situazione, non vogliono più scendere a lavorare. Non abbiamo informazioni o indicazioni di sorta, non sono stati previsti punti di raccolta e nessuno sa, qualora riscontri i sintomi anche solo di una banalissima ordinaria influenza, che cosa deve fare o dove deve andare”, spiega la presidente della commissione Sburocratizzazione della Regione Campania. “A De Luca chiedo di assumersi subito le proprie responsabilità”, conclude Di Scala.

