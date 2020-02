Castelvetere sul Calore – Un paese in maschera

CASTELVETERE SUL CALORE (AVELLINO) – Un paese in maschera, tra carri allegorici, gruppi e balli folkloristici: a Castelvetere sul Calore (Avellino) un weekend ricco di appuntamenti in occasione della 50esima edizione del Carnevale Castelveterese, uno degli eventi più suggestivi e colorati dell’anno in Irpinia.

Domani (sabato 22 febbraio) presso l’Albergo Diffuso e la sala Fiorentino Sullo si terrà “Borgo in maschera”: alle 21 il concerto di Sossio Banda feat Marina Bruno e, alle 23, dj set con Doto dj e Antonio Meriano. Domenica 23 febbraio dalle ore 11, lungo le vie del paese, apertura degli stand enogastronomici in Piazza Monumento, alle 11.30 esibizione dei gruppi folk Ballo o ‘Ntreccio di Forino e Tarantella Castelveterese, alle 12, in Piazza Monumento, Gran Cerimonia di Apertura con la madrina d’eccezione Claudia Nargi di origini castelveteresi, mentre Federica Nargi in un video diffuso sui suoi canali social ha invitato tutti a Castelvetere in occasione del Carnevale. Alle 14.30 via alle sfilate dei gruppi di ballo e dei carri allegorici. Alle 19, in Piazza Monumento, si ballerà tutti insieme in piazza, rigorosamente in maschera.

Tra i momenti più attesi del Carnevale Castelveterese c’è senza dubbio la sfilata dei carri allegorici insieme ai gruppi mascherati e ai gruppi di ballo, che rendono unico l’evento del comune irpino, promosso e organizzato dal Comune di Castelvetere sul Calore in collaborazione con Pro loco Castelveterese e le altre istituzioni e associazioni del territorio, e co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura – Programma regionale di eventi e iniziative promozionali. Oltre a domenica 23 febbraio i carri sfileranno anche martedì 25 febbraio, Martedì Grasso, alle ore 11.30, quando il Carnevale comincerà con l’esibizione del gruppo folk Tarantella Castelveterese; alle ore 12 in Piazza Monumento apertura degli stand enogastronomici e, alle ore, sfilata con i gruppi di ballo e i carri allegorici. Alle ore 19, in Piazza Monumento, si ballerà tutti insieme. Domenica 1 marzo a partire dalle ore 11 in Piazza Monumento esposizione dei carri allegorici, alle ore 11.30 partenza del Treno della Solidarietà dipinto dai più piccoli ed esibizione dei gruppi folk Laccio d’amore di Pago Vallo Lauro e Tarantella Castelveterese. Alle ore 12 apertura degli stand enogastronomici e alle ore 14.30 inizio della sfilata dei gruppi di ballo e dei carri allegorici. Alle ore 18, in piazza Monumento, celebrazione di Carnevale Morto con la tradizionale lettura del testamento. A seguire estrazione della lotteria e alle ore 19, presso l’Albergo Diffuso, nella sala Fiorentino Sullo, “Closing Party”, l’ultimo ballo con cui si saluterà la cinquantesima edizione del Carnevale Castelveterese.

Nei giorni 23 e 25 febbraio e 1 marzo in piazza Municipio resterà aperto per tutta la giornata il Museo del Carnevale. Su prenotazione sarà possibile effettuare visite guidate alle ore 10, 11 e 14 al Borgo Albergo Diffuso, alla Chiesa Madre, all’Oratorio e al Santuario della Madonna delle Grazie, a cura dell’Associazione La Ripa (info e prenotazioni pagina Facebook Ass.ne culturale La Ripa, info@laripa.org).

