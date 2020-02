Con la sua scomparsa un'altra pagina nobile di una Irpinia colta se ne va per sempre

Avellino – “Con la scomparsa di Antonio Petrozziello un’altra pagina nobile di una Irpinia colta e generosa se ne va per sempre. Tonino non era semplicemente un libraio raffinato, era insieme un promotore di cultura ricco di suggestioni e di emozioni che suscitava, di conoscenza di autori spesso sconosciuti al pubblico e ai lettori. Un organizzatore, anche, di confronti liberi con scrittori e poeti locali o di valenza nazionale.

La sua libreria, dalla prima di Corso Vittorio Emanuele a quante in seguito ne ha aperte, con grandi sacrifici, è stata un punto di riferimento per l’intellettualità irpina, per tante persone comuni, per diverse generazioni che anche grazie a lui hanno saputo incontrarsi. Un’esperienza di promozione culturale che con entusiasmo e fiducia portava nelle feste popolari della provincia, con le sue offerte di testi, quasi dicesse: “se non venite da me, vengo io da voi”. A nome di quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene gli diciamo oggi “grazie Tonino”.