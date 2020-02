Giaccio (Mister Punch): “La nuova rassegna nasce con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie"

Avellino - Si apre il sipario sulla rassegna “Domenica a Teatro con Mamma e Papà”, curata da Mister Punch e dedicata ai più piccoli. L’appuntamento, nella sala Danza del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, è per domenica 23 febbraio alle 18 con “Storia di uno schiaccianoci”, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Dumas e portato in scena dalla Compagnia “Il Teatro nel baule” di Napoli.

La storia è semplice e accattivante e racconta della piccola Marie che, per Natale, riceve in regalo un buffo schiaccianoci dalle sembianze umane e dai denti aguzzi, “un delizioso omino che, appoggiato malinconicamente al tronco dell’albero di Natale, aspettava silenzioso e impassibile che arrivasse anche il suo turno per essere visto”. Subito diventa il giocattolo preferito della bimba, che insieme con lui vivrà fantastiche emozioni, avventurandosi nel regno delle bambole e sconfiggendo il malvagio re dei topi. La prima edizione della rassegna “Domenica a Teatro con Mamma e Papà” rientra nel progetto più ampio e articolato “Primi Applausi”, nato dalla sinergia tra il Teatro e “Mister Punch” e destinato a tutte le scuole della città.

“La nuova rassegna nasce con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie – precisa il Presidente dell’Associazione Espedito Giaccio – e far crescere, anno dopo anno, il contenitore culturale del Teatro. La scelta della Sala Danza va infatti nella direzione di recuperare tutti gli spazi del “Gesualdo”, in modo da moltiplicare il numero di eventi e opportunità di incontro”. “C’è grande interesse intorno al progetto “Primi Applausi” che, fortunatamente, cresce anno dopo anno. Siamo convinti che anche la nuova rassegna possa raccogliere molti consensi e avvicinare ancora di più i ragazzi alla magia del teatro”, conclude Giaccio. Il prossimo appuntamento con la rassegna “Domenica a Teatro con Mamma e Papà” è per domenica 8 marzo con “Liombruno”, il mondo delle favole di Italo Calvino. In programma anche altri due spettacoli, il 15 marzo e il 5 aprile. Lo spettacolo di domenica è a numero limitato. I biglietti, del costo di 6 euro, sono già disponibili. Per info e prenotazioni 0825771629; 3478873962.

