Domani, attraverso la sua arte e maestranza, condurrà i ragazzi di prima e seconda media a scoprire le cosiddette nuove dipendenze

Serino - Sarà il mago Paolo Fulgione il protagonista del quarto incontro di “Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale…un percorso di crescita civile”, progetto patrocinato dal Comune di Serino con la BCC di Capaccio Paestum Serino in sinergia con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Serino (luogo dell’incontro) Antonella de Donno. Fulgione, domani, attraverso la sua arte e maestranza, condurrà i ragazzi di prima e seconda media a scoprire le cosiddette nuove dipendenze. In particolare quelle legate al gioco e al gioco d’azzardo patologico.

«Un tema che può sembrare scontato e ripetuto, ma che conosce ogni giorno nuove e pericolose sfumature, un fenomeno sottovalutato e spesso difficile da controllare se non grazie a un’azione preventiva, di informazione e soprattutto sensibilizzazione. Che è il nostro compito, come amministrazione ed educatori. La scuola ha un ruolo più che mai fondamentale. E poter confrontarsi con esperti del settore lo è altrettanto. Nei nostri incontri è stata fondamentale e sarà fondamentale, infatti, la presenza di testimonianze dirette ed importanti di coloro che hanno vissuto in prima persona i temi affrontati. Non posso che ringraziare ancora una volta il Dirigente scolastico Dottoressa De Donno, che ha sempre messo impegno in tali iniziative. Come ho già ripetuto più volte come amministrazione siamo convinti che le nuove generazioni vadano formate correttamente e che come Ente possiamo fare tanto, per dare un aiuto, per educare, sensibilizzare e soprattutto per crescere al meglio una generazione che è esposta a pericoli seri e reali, che ne possono comprometterne a volte un percorso» ha dichiarato il Sindaco di Serino Vito Pelosi.

Il prossimo appuntamento del progetto vedrà protagonista il prete anticamorra Don Aniello Manganiello, già ospite nelle precedenti edizioni del progetto e che discuterà sui ragazzi in merito al tema della legalità. Lezione dal titolo “Vivere la legalità nel quotidiano: è possibile?”. Appuntamento, in questo caso, al 6 marzo.