Tutto pronto per il carnevale pratolano

Pratola – L’entusiasmo di bambini e ragazzi, anche quest’anno, ha coinvolto genitori ed adulti nell’organizzazione del Carnevale Pratolano 2020. Doppio appuntamento il 23 e il 25 Febbraio 2020 per due giorni di carri allegorici, balli e sfilate lungo le strade del paese. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pratola Serra, con la Pro Loco, con la Misericordia di Pratola Serra e con l’associazione socio-culturale Agorà. Appuntamento alle ore 14:30 in Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, dove sfileranno diversi carri trasformati in vere e proprie opere d’arte, ognuno rappresentante un argomento. Il tema dei carri, quest’anno, è il cinema in tutte le sue forme e variazioni e la manifestazione registra già da ora una numerosa partecipazione. Insomma, a Carnevale Pratola Serra fa sul serio quindi non mancate, divertimento assicurato!