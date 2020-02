Potenziato L’organico Della Compagnia Di Baiano

Baiano – Al fine di rafforzare e qualificare ulteriormente la sicurezza nel Vallo di Lauro e nel Mandamento Baianese, ove negli ultimi mesi sono stati ulteriormente incrementati i servizi preventivi, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha ritenuto devolvere ad un Ufficiale, l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano.

Ad assumere tale incarico, il Sottotenente Andrea Marra, che avrà la responsabilità delle attività investigative, dei servizi preventivi e di controllo del territorio.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze della Formazione, con un master in Criminologia, ha prestato servizio al Nucleo Investigativo Carabinieri di Enna, Ragusa e Napoli, nonché alla Compagnia di Giugliano in Campania e di Castellammare di Stabia, partecipando ad importanti attività di Polizia Giudiziaria per la lotta al traffico internazionale di stupefacenti e alla criminalità comune ed organizzata, operante nei citati difficili contesti territoriali.