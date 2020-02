Pubblicato dalla Provincia di Avellino l'avviso esplorativo

Avellino - E’ stato pubblicato sul sito internet della Provincia di Avellino, nella sezione dedicata http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/fondazione, l’avviso esplorativo per l’acquisizione di candidature in relazione all’individuazione del direttore generale della Fondazione “Sistema Irpinia”, presieduta dalla dottoressa Donatella Cagnazzo. L’incarico può avere durata massima di cinque anni e, comunque, non oltre il mandato del presidente della Fondazione.