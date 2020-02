“Il provvedimento di riordino della materia è stato votato all’unanimità”

Napoli – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della seduta odierna di Consiglio regionale del Testo unico per il Commercio, che mette ordine in una materia complessa e di straordinaria importanza per l’economia della Campania. Il provvedimento, composto da 158 articoli, era atteso da tempo e costituisce uno strumento fondamentale per gli operatori della piccola e grande distribuzione, per gli ambulanti, per i rivenditori di carburanti e giornali, ma anche per i tecnici e i consulenti che ora avranno a disposizione un testo agile da consultare”. Così dichiara la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio.

“Il testo unico contiene numerosi elementi di novità, a partire dalla creazione dei distretti del commercio, entità innovative attraverso le quali il settore va a integrarsi con l’artigianato, i servizi e il turismo – continua D’Amelio. – Sono inoltre istituiti il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, che andrà a valorizzare i rivenditori dei centri storici e dei centri commerciali naturali, e il Protocollo esercizio Campano di Qualità riservato agli esercizi che vendono prodotti di certificata origine regionale”.

“Infine, con questo provvedimento interveniamo anche sulle sagre e le feste popolari che potranno essere inserite nel calendario regionale ad esse dedicato così da evitare sovrapposizioni e valorizzare al meglio le tipicità della Campania”, conclude la presidente.