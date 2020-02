Pareggio ad Occhiali nel derby del Partenio

Tra Avellino e Cavese finisce 0-0

Avellino – Il primo dei due derby in casa termina con un pareggio che non cambia gli equilibri della classifica nè per l’Avellino nè per la Cavese, permettendo ad entrambe di guadagnare un punto sul Picerno, sconfitto in trasferta quest’oggi al San Nicola di Bari.

LA GARA Le due squadre iniziano la gara a ritmo basso senza creare occasioni degne di nota nel primo quarto d’ora di gioco. La cavese è la prima ad avvicinarsi alla porta di Dini e lo fa con Germinale che prova un diagonale dal limite al 16’ e poi successivamente al 19’ con Di Roberto che su calcio di punizione fa la barba al palo. Al 22’ ancora Cavese pericolosa ma Morero evita a Spaltro di colpire verso lo specchio. Al 35’ finalmente si vedono i padroni di Casa con Rizzo che su traversone di Parisi di poco manda sopra la porta. Sul finale di frazione ancora Parisi a innescare i suoi dal versante sinistro, ma questa volta San Domenico di poco sfiora l’incrocio dei pali. Un primo tempo che si conclude nel pieno segno dell’equilibrio; senza occasioni davvero pericolose per i portieri.

Nel secondo tempo girandola di cambi per Capuano che inserisce Albadoro, Izzillo e Ferretti in luogo di Pozzebon, Sandomenico e Rizzo. Il secondo periodo di gara comincia però con maggiore nervosismo da parte delle squadre, soprattutto della cavese che in tra il 58’ e il 65’ colleziona ben 4 ammonizioni.

Al 65’ proprio, occasione degna di nota per l’Avellino, con Di Paolantonio che su calcio di punizione colpisce la traversa. Al 70’ Morero colpisce di testa ma manca di poco sopra la porta di Bisogno. 5 minuti dopo è proprio Bisogno a superersi sulla conclusione di Ferretti e a mandare in corner. La cavese nel finale rischia, però, la rete con un tiro di De Luca che scheggia la traversa.

Gara che termina in parità, l’Avellino, preparerà quindi con la massima tranquillità la prossima sfida in trasferta di Vibo Valentia con il rende, decisiva per distaccare la penultima in classifica ancora di più e avvicinarsi alla salvezza.

Il Tabellino

Avellino-Cavese 0-0

AVELLINO (3-4-3): Dini; Celjak, Morero, Illanes; Rizzo (5′ st Izzillo), De Marco (41′ st Alfageme), Di Paolantonio, Parisi; Sandomenico (5′ st Ferretti), Pozzebon (5′ Albadoro), Micovschi. A disp. Tonti, Zullo, Rossetti, Bertolo, Njie, Alfageme, Evangelista, Federico. All. Capuano.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Spaltro, Marzupio, Matino, Ricchi (27′ st Nunziante); Castagna (44′ st De Luca), Matera (27′ st Sainz Maza), Bulevardi; Polito, Germinale, Di Roberto (44′ st Cernaz). A disp. Abibi, Paduano, Mirante, Romano All. Campilongo.

ARBITRO: Marcenaro Sezione di Genova( Niedda-D’Elia)

Note:Ammonito: Ferretti, Albadoro, Izzillo ,Morero (A), Matera, Bisogno, Germinale, Polito, Marzupio, Ricchi, (C)Angoli: 10-4 Avellino. Rec: 3′ pt, 5′ st