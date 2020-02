E su Quota100, "riforma indispensabile, non va toccata"

Avellino – "Per frenare il fenomeno della denatalità è necessario che il Governo dia un sostegno concreto alle famiglie. Servono nuove politiche di welfare familiare e sociale volte a tutelare l'occupazione dei giovani e delle donne che, in particolare da madri, hanno molta più difficoltà a trovare spazio in un mondo del lavoro sempre più precario e complesso", così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, fa riferimento ai dati Istat diffusi di recente.

“Dati allarmanti – precisa – che fotografano una forte recessione demografica nel nostro Paese con 116 nascite in meno nel 2019. Un vero e proprio campanello d’allarme per la nostra Irpinia – precisa il sindacalista – già indebolita dalla fuga di cervelli e dal rischio di una desertificazione industriale. Una provincia, la nostra, sempre più flebile e vecchia che chiede aiuto già da tempo.”

“Anche per questo motivo è necessario non toccare ‘Quota 100′ – prosegue Vassiliadis - messa a rischio dall’attuale Governo.”, così concluendo :“Tale riforma, infatti, ha permesso a circa 200mila lavoratori di andare in pensione favorendo il ricambio generazionale e l’ingresso di tanti giovani nel mondo del lavoro. Cosa di cui la nostra provincia ha bisogno. E’ inutile fare l’elenco delle aziende che delocalizzano o che chiudono e di uomini e donne messi a dura prova da una crisi che dal 2009 non ha più abbandonato la nostra realtà. É giunto il momento di dare risposte concrete“.

Fonte : Vassiliadis segretario provinciale Ugl Avellino