L'elenco dei gazebo in Irpinia

Avellino 13 febbario 2020 – La Lega questo 14/15/16 febbraio lancia il tesseramento 2020 in tutta Italia. In Campania, nella provincia di Avellino, numerosi i gazebo dove sarà possibile iscriversi:

Avellino sabato 15 febbario, c.so Vittorio Emanuele (altezza banca Bper), dalle 10:30/13:30 e 16:00/20:00

Ariano Irpino (AV), domenica 16 febbraio, in piazza Plebiscito (mattinata), dalle 10:00/13:30 e in via Cardito (pomeriggio), dalle 16:00 alle 20:00

Gesualdo (AV), domenica 16 febbraio, in via Campo San Leonardo, dalle 15:00/18:00

Calitri (AV), domenica 16 febbraio, in piazza Scoca, dalle 10:00/13:00 e18:00/20:00

Baiano (AV), domenica 16 febbraio, in piazza Napolitano, dalle 9:00 alle 13:00

Zungoli (AV), domenica 16 febbraio dalle 8:00 alle 18:00 via largo Fontana

Cervinara (AV), domenica 16 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, piazza Zullo

Roccabascerana (AV), domenica 16 febbraio, piazza Imbriani, dalle 10:30 alle 13:00

Cassano Irpino (AV), domenica 16 febbraio, piazza centrale dalle 9:00 alle 13:00

Bagnoli Irpino (AV), domenica 16 febbraio, piazza di Capua dalle 9:00 alle 13:00

Rotondi (AV), domenica 16 febbraio, dalle 10:30 alle 13:00 in piazza Vittorio Emanuele

Mirabella Eclano (AV), domenica 16 febbraio piazzetta San Pio, dalle 9.00 alle 13.00

Castelbaronia (AV), domenica 16 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 19:00