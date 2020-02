Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle in plenaria durante il dibattito sul bilancio europeo

“Per superare l’impasse europea sul quadro finanziario pluriennale l’Unione europea deve avere il coraggio di finanziarsi con risorse proprie introducendo una Carbon Tax e una vera, seria, Web Tax. I contributi nazionali non possono aumentare” , così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini in plenaria durante il dibattito sul bilancio europeo.

“Al momento la proposta più vicina al nostro obiettivo sul Quadro Finanziario Pluriennale è quella della Commissione Europea. Siamo pienamente a favore di un sostegno forte al Green Deal e alle politiche mirate alla crescita di competitività e alla innovazione. Crediamo, inoltre, che il contrasto al fenomeno migratorio debba essere sostenuto in proporzione all’impegno reale dei singoli paesi oltre che al contrasto delle cause profonde e alle politiche di integrazione. Tuttavia questo non può avvenire a scapito delle politiche tradizionali con i tagli alla politica di coesione e alla politica agricola che sono il cuore pulsante di una Europa dei popoli”, conclude Pedicini.

Da Ufficio Stampa Piernicola Pedicini