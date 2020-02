Un bacio in biglietteria per pagare un solo biglietto anziché due

Salerno - Il 14 febbraio 2020 riaprono le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico. Dopo la consueta chiusura invernale, necessaria per le opportune operazioni di manutenzione e soprattutto per garantire il fermo biologico della grotta, in occasione del weekend di San Valentino, la festa degli innamorati, l’intero sistema MIdA riapre al pubblico.

In occasione di San Valentino torna anche quest’anno il #KissTicket: tutte le coppie che verranno in visita alle Grotte pagheranno un solo biglietto anziché due. Per usufruire della promozione chiediamo agli “innamorati” di scambiarsi un gesto d’affetto in biglietteria: un bacio appassionato, un abbraccio disinteressato o una carezza affettuosa, piccoli gesti per celebrare ogni forma d’amore. Non sarà necessario essere fidanzati o sposati infatti, hanno diritto alla promozione amici, amanti, coppie genitori-figli o nonni-nipoti, anche suocera-genero o maestro-discepolo.

La promozione è valida solo il 14, 15 e 16 febbraio e non cumulabile con altre agevolazioni. Il 15 Febbraio a San Faustino ricorre la Festa dei Single. La Fondazione ha pensato anche a loro. Solo per quel giorno per chi è single è previsto il 50% di sconto per il percorso da 100 minuti. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni 0975397037 o prenotazioni@fondazionemida.it.