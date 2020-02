Dalle 9.30 del 16 febbraio 2020, il primo evento formativo-informativo dedicato a tutte le persone, che hanno compiuto almeno 19 anni, e che sono interessate a comprendere il mondo dello scoutismo

Mercogliano - Gli scout di Mercogliano aprono le porte agli adulti con la prima tappa di un percorso informativo

Che significa essere scout? Come si intraprende il percorso dello scautismo? Il Gruppo Scout di Mercogliano presenta il primo evento aperto a tutti in cui proveremo a rispondere alle curiosità sul mondo scout. Si tratta di un primo passo, di un percorso dedicato agli adulti, per condividere il senso dello scoutismo, i suoi valori, i suoi principi, ma soprattutto per sapere cosa ci spinge a realizzare una nobile attività di volontariato dedicata alla educazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze. La sede del nostro gruppo, sita nei locali prospicenti la Scuola Media Statale “Guido Dorso” di Mercogliano, apre le porte a tutti voi, nella speranza di offrivi una domenica diversa, una giornata da dedicare a voi. Non abbiamo grandi pretese, ma solo l’obiettivo di condividere con voi, il nostro stile di vita, i nostri valori.

Questa chiacchierata, realizzata con le tecniche scout, ci permetterà di capire meglio i valori, gli ideali dello scoutismo, scoprire come si diventa e come si cresce all’interno di un gruppo scout. Dalle 9.30 del 16 febbraio 2020 , il gruppo scout CNGEI di Mercogliano lancerà presso la sua sede, il primo evento formativo-informativo dedicato a tutte le persone, che hanno compiuto almeno 19 anni, e che sono interessate a comprendere il mondo dello scoutismo.