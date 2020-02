Coldiretti, legalità e sviluppo

Gli studenti incontrano l'ex magistrato di Mani Pulite "Gherardo Colombo"

La legalità come motore della società e dell’economia. Sarà l’argomento della “Conversazione con Gherardo Colombo” che si terrà il prossimo mercoledì 19 febbraio nell’aula magna del Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

L’iniziativa è voluta e organizzata da Coldiretti Campania e Ue.Coop, di cui l’ex magistrato di “Mani Pulite” è presidente nazionale. Partendo dal libro di Colombo “Sulle Regole”, gli studenti potranno interagire con l’autore analizzandone i contenuti.La tappa casertana è parte di un tour che l’ex pubblico ministero sta portando nelle scuole italiane attraverso una riflessione pubblica sulla giustizia e sull’educazione alla legalità.

In questa attività incontra ogni anno circa 250 mila studenti in tutta Italia e proprio per tale attività ha ricevuto il Premio nazionale “Cultura della Pace 2008”. Partecipano al dibattito la dirigente del Liceo Bernarda De Girolamo, il direttore di Ansa Campania Angelo Cerulo, monsignor Orazio Francesco Piazza, il colonnello Emanuele De Santis, Comandante del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, il presidente della Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone e il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello.

Da Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Coldiretti