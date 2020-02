Si tratta di un lavoro che ci parla del fiume Sabato, il corso d’acqua che da millenni ha segnato l’ambiente e la civiltà dell’omonima valle e che da diversi decenni, purtroppo, registra una condizione di pericoloso inquinamento

Tufo - Domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, presso il wine bar “Barcollo” di Tufo, in prossimità delle ex “Mulino giardino” delle storiche miniere di zolfo, si terrà la proiezione del documentario “Mi sono seduto sulle sponde del Sabato e ho pianto” . Il “corto” è stato realizzato da Ranieri Popoli con la preziosa collaborazione di Daniele Carpenito, laureando presso il prestigioso istituto “I.U.L.M.” di Milano, che ha curato la supervisione artistica e il montaggio, e Franco Cavaliere, storico fotografo e video maker irpino, che ha seguito le riprese e il fonico.

Come si evince dal titolo si tratta di un lavoro che ci parla del fiume Sabato, il corso d’acqua che da millenni ha segnato l’ambiente e la civiltà dell’omonima valle e che da diversi decenni, purtroppo, registra una condizione di pericoloso inquinamento . Per rappresentare al meglio la narrazione si è fatto ricorso a interviste di persone che a vario titolo hanno intrecciato il loro impegno professionale, culturale e associativo con le vicende del fiume o il loro stesso vissuto, e attraverso la riscoperta di filmati e foto originali d’epoca, quando il corso d’acqua era fonte di vita e di ricchezza per l’intera area .

Il documentario, che intende concorrere anche alla battaglia per il suo risanamento e la sua valorizzazione, è stato presentato nella sezione “ Spazio Campania” nell’ambito dell’ultima edizione del Festival internazionale del cinema del “Laceno d’oro” di Avellino, e sarà riproposto nei comuni interessati dalle problematiche fluviali e offerto alla visione degli scuole dell’intera regione. Alla manifestazione di Tufo parteciperanno le tante associazioni ambientaliste della Valle del Sabato e di tutta l’Irpinia.