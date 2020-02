La Scandone perde 66-62 a Roma dopo una bella prestazione

Avellino – Luiss Roma: Fiorucci 2, D’Argenzio 4, Buzzi, Martino 4, Pasqualin 17, Rota 5, Di Francesco 3, Tamburrini 4, Bonaccorso 7, Gebbia, Gellera 4, Infante 16.

Scandone Avellino: Ondo Mengue 12, Del Regno, Genovese, Bianco 10, Cherubini 7, Scardino, Locci 9, Rajacic 10, Iovinella 10, Dushi 1, De Leo 3.

La Scandone che esce sconfitta 66-62 dalla trasferta romana contro la Luiss è senza dubbio una squadra che mostra ancora una volta segnali di crescita. Tuttavia i pochi uomini a disposizione e la mancanza di esperienza continuano ad essere un problema nei finali di partita per coach De Gennaro, oggi anche orfano di Marzaioli.

La partita

Con Rajacic in quintetto al posto proprio di Marzaioli, il match inizia con un canestro di Cherubini e una tripla di Di Francesco. Poi le squadre iniziano a faticare a trovare la via del canestro e dopo 4 minuti il risultato è 6-2 solo grazie ai tiri liberi concessi a Tamburrini e D’Argenzio. La Scandone batte finalmente un colpo con una tripla di Rajacic e Locci porta in vantaggio gli irpini. La Luiss è costretta al time out. La pausa non aiuta i padroni di casa che subiscono prima il gioco da tre di Ondo e poi la tripla di Rajacic che vale il 10-15. Nel finale Infante e Bonaccorso permettono alla Luiss di chiudere sotto solo di un punto sul 14-15.

Il secondo quarto è tutto meno che entusiasmante ed infatti, a parte due liberi di Ondo Mengue, nei primi 4 minuti le squadre non riescono a muovere la retina. Il primo canestro dal campo è di Cherubini per la tripla del 14-20, ma la risposta di Infante è quasi immediata. La Scandone non si ferma e con Iovinella, che segna una tripla dall’angolo, torna a condurre 17-23. Pasqualin segna 5 punti consecutivi e De Gennaro chiama time out sul 22-23, mentre la panchina della Luiss prende un tecnico per proteste. Ondo segna prima il libero del tecnico e poi altri due guadagnati in penetrazione, ma Pasqualin riesce ancora ad andare a canestro. Nel finale i liberi di Gellera valgono il 26-27 con il quale si chiude il primo tempo.

Inizio lento anche nel secondo tempo ma la Scandone riesce a tornare avanti di 5 lunghezze con i canestri di Iovinella e Ondo. I padroni di casa reagiscono e portano lo score in parità a quota 31 grazie ad una tripla di Bonaccorso. Dopo un paio di minuti di assestamento Pasqualin segna di nuovo da tre punti ma la reazione della Scandone è subitanea con Iovinella. Ancora Paqualin colpisce ma Cherubini segna il 36-35. La Luiss piazza un 8-0 e con Martino si porta avanti 44-37. De Leo reagisce con un gioco da tre punti e Gellera si becca un antisportivo. Con iovinella in lunetta la Scandone torna a meno 3. Ancora tensione in campo con un doppio tecnico a Ondo e Gellera, con il giocatore della Luiss che lascia il match. Nell’ultimo minuto tanta confusione e molti falli e le squadre chiudono sul 49-44 il terzo quarto.

I padroni di casa aprono brillantemente gli ultimi dieci minuti con Infante e Fiorucci e costringono subito De Gennaro al time out sul 53-44. Al rientro in campo la Scandone prova a rientrare con Ondo e Rajacic, ma la Luiss trova sempre un modo per rispondere e mantenere il vantaggio. Bianco segna 4 punti in fila per riportare la Scandone a meno 5 quando siamo alla metà del quarto. Dopo due minuti di confusione i punti consecutivi di Bianco diventano 6 e la Scandone torna sul 61-58. Il numero 7 non smette si segnare e il punteggio diventa 61-60. Pasqualin, come sempre quando c’è stato bisogno nel corso del match, segna da tre e porta un po’ di ossigeno ai suoi, ma Bianco serve Locci e la Scandone rimane a contatto. Gli ospiti hanno una buona occasione con Rajacic ma non la sfruttano e sono costretti a mandare Pasqualin in lunetta. Il play della Luiss fa uno su due ma Martino a rimbalzo cattura la sfera e segna il libero del +4 con soli 6 secondi rimasti sul cronometro. Il match si conclude così 66-62.