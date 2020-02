L'uomo è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione

Calitri – Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Calitri hanno arrestato un 50enne del posto, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino per il reato di tentato omicidio. I fatti risalgono a qualche anno fa allorquando l’uomo, a seguito di un litigio avvenuto per futili motivi, colpì al collo con un coltello a serramanico un suo compaesano.

Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione.