Coinvolto un autocarro

Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 06’30 di oggi 8 febbraio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 57,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incendio che ha interessato un autocarro che trasportava vestiario e materiale vario, diretto in Turchia.

La sala operativa del Comando Irpino, ha inviato sul posto una squadra e due autobotti, ed in supporto la squadra del distaccamento di Grottaminarda. Le fiamme sono state spente e messo in sicurezza il veicolo incendiato. Chiusa l’importante arteria stradale che collega la Campania alla Puglia, durante le operazioni di soccorso, con ripercussioni sul traffico.