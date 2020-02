I quattro quesiti su Ex Asilo Patria e Lavoro, utilizzo della struttura Noi con loro, Ex base Nato di Montevergine e sull’anagrafe cittadina

Avellino - Nella seduta di Consiglio Comunale del 5 febbraio il Consigliere Comunale Francesco Iandolo ha interrogato l’amministrazione su quattro questioni di interesse per la comunità cittadina.

La prima, sollecitato dalla cittadinanza, circa il vincolo sulla struttura di Via Vasto che l’amministrazione comunale vorrebbe valorizzare attraverso la vendita. L’Ex Asilo Patria e Lavoro, infatti, sembrerebbe soggetto alla Legge Regionale 65/1980 che prevede che le strutture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza vengono acquisite al patrimonio comunale mantenendo la destinazione a servizi sociali.

Sullo stesso tema la vicenda delle aree e delle strutture appartenenti all’associazione Noi Con Loro rientrate nelle disponibilità del Comune di Avellino in seguito alle vicende giudiziarie e alla conseguente decadenza della concessione. La proposta del consigliere di App in consiglio comunale è di utilizzare sin da subito la struttura per realizzare la Casa del Volontariato già nelle volontà dell’amministrazione, dando anche un segnale importante alla città e alle tante associazioni che operano meritoriamente sul nostro territorio e restituendo quei beni al pieno utilizzo della cittadinanza anche per limitarne il deperimento della struttura stessa.

Infine altre due interrogazioni: una sul rientro in possesso delle aree di proprietà del Comune di Avellino in località Montevergine su cui insiste, a partire dal 1966, la base Nato. L’ultima, infine, sul subentro del Comune di Avellino nel programma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con evidenti vantaggi per i cittadini e la richiesta di uniformare ai dispositivi legislativi l’utilizzo del cognome della moglie negli atti amministrativi (tessera e liste elettorali) da non accostare al nome del coniuge.

Tutti i testi integrali sono disponibili al seguente sito: Vincolo ex Asilo Patria e Lavoro; Utilizzo struttura ex Aias – Noi con loro; Ex Base Nato di Montevergine; Anagrafe Nazionale Popolazione Residente e cognome della moglie.

Da Consigliere Comunale Francesco Iandolo