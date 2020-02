Il Signor D.P Carlo ,persona presente da tempo nelle attività di volontariato di questo ente , transitando con la propria autovettura , nella zona industriale di Avellino, ringraziando alla sua sensibilità notava un povero gattino inerme, adagiato sul ciglio della strada che stava percorrendo

Avellino - Nella mattinata di oggi, è arrivata una chiamata di emergenza nella sede della Gadit di Avellino per un gattino ferito .

Uno storico attivista della stessa sezione di Avellino, il Signor D.P Carlo ,persona presente da tempo nelle attività di volontariato di questo ente , transitando con la propria autovettura , nella zona industriale di Avellino, ringraziando alla sua sensibilità notava un povero gattino inerme, adagiato sul ciglio della strada che stava percorrendo .

Da subito il povero gattino presentava varie ferite, era dolorante e privo di forze. Le ferite erano probabilmente dovute a un attacco da parte di qualche altro animale durante la notte appena trascorsa, per pura fortuna era ancora vivo . Il Signor D.P C , prendeva subito contatti con il Presidente della Gadit Avellino A.P, lo stesso predisponeva urgentemente un veicolo della stessa Associazione ,Un Alfa Romeo Q4 equipaggiata per il soccorso di animali.

IL P.T della Gadit con il Medico Veterinario , si portavano velocemente sul luogo segnalato,in quanto la situazione ben descritta dallo stesso attivista non era di buoni auspici. Sul posto il Medico Veterinario , Dottoressa P.M provvedeva a eseguire le prime cure per poi trasportare il povero animale in piena sicurezza presso la struttura Veterinaria, per le cure che richiedeva . Si ringrazia il Signor D.P C. ,che da tempo è presente nelle attività della Gadit di Avellino , perché con la sua attenzione che ha posto in questo intervento ,ha dato modo di poter salvare un essere vivente .

Il Presidente della GADIT evidenzia l’importanza di questi piccoli gesti collegati con la prontezza e la professionalità operativa che permette agli operatori del Gadit di gestire situazioni delicate, oltre alla sensibilità delle persone come il Signor Carlo sostenitore, inoltre alla disponibilità della Dottoressa P.M ,ha dato modo di portare a termine nei migliori modi questo soccorso. IL Presidente Gadit Avellino ringrazia i suoi volontari delle attività che svolgono quotidianamente per questa associazione .

Da Gadit Avellino