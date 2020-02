"Al governatore De Luca ricordo che è un dovere di chi governa assicurare assistenza costante ai più deboli"

“La Campania si distingue ancora per inefficienza e incapacità di far fronte alle necessità dei cittadini più bisognosi. Questa è la volta delle troppe barriere architettoniche presenti nelle scuole a causa delle quali alunni affetti da disabilità sono di fatto esclusi dal diritto di partecipare a una didattica inclusiva”.

È quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.” I dati Istat oggi diffusi fotografano una situazione allarmante in particolare nella nostra regione in cui le scuole accessibili sono solo il 24% del totale, a fronte per esempio del 67% in Valle D’Aosta. Un’amministrazione incapace a misurarsi con questo dramma -incalza Nappi- dimostra di essere la prima vittima di barriere culturali e progettuali, che condannano e discriminano negando diritti e benessere agli alunni disabili. Al governatore De Luca ricordo che è un dovere di chi governa assicurare assistenza costante ai più deboli; ai campani ricordo che presto ci sarà la giusta alternativa per sanare e ristrutturare i danni commessi dall’attuale amministrazione”.

Da Ufficio Stampa Severino Nappi