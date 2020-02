Montoro – Furti, linea chiara di Montoro Democratica

C’è paura anche perché le azioni criminose avvengono in orari in cui le case sono abitate. Ci sono donne, bambini, uomini e persone con problemi di salute. Vivere questi momenti di terrore con i ladri in casa e con l’ansia e l’impotenza di subire qualsiasi ulteriore danno e pregiudizi all’incolumità fisica è ormai un dramma ricorrente. Chi ha vissuto queste mortificanti e terribili esperienze, oltre ai danni materiali, si porta per sempre la paura nell’animo e l’ansia perenne dell’insicurezza.

Certo, la videosorveglianza è un deterrente ma non basta. Anche il controllo di prossimità è più una forma di garanzia alla partecipazione del cittadino all’ordine pubblico che una reale tutela.