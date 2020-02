Regionali 2020: possibili scenari, anche Mastella in corsa?

L'ex Ministro si è dimesso da sindaco di Benevento

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la corsa allo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia per le elezioni che si terranno nella prossima primavera.

La sfida, come caratterizzata dalle ultime competizioni elettorali nelle altre regioni, dovrebbe essere tra i tre consueti schieramenti, centrodestra da un lato, centrosinistra dall’altro e movimento 5 stelle che potrebbe essere l’ago della bilancia.

Le sorprese però, in Campania, sembrano mancare.

È,infatti,notizia degli ultimi giorni, quella delle dimissioni da Sindaco di Benevento dell’ex Ministro Clemente Mastella, che, secondo alcune fonti, pare abbia lasciato Palazzo Mosti per una eventuale candidatura alla Regione.

Nel centrodestra, quindi, la situazione che sembrava delineata con la candidatura di Stefano Caldoro, per la terza volta, inizia a traballare con l’ex Leader dell’Udeur che dall’interno prova a scavalcare il suo competitor di partito.

Inoltre, visti i risultati delle regionali in Calabria ed Emilia Romagna, la Lega potrebbe, come già sta provando a fare, rimettere in discussione le candidature e richiedere la Puglia, lasciando quindi in quel caso la Campania a Fratellì d’Italia, con campo libero al leader regionale Edmondo Cirielli, attuale questore della camera ed ex presidente della provincia di Salerno.

Sul fronte centro sinistra, invece, sembra allontanarsi l’accordo tra i partiti di governo Pd e Movimento 5 stelle, domenica, presso l’Hotel Ramada, la convention regionale dei pentastellati , con il 90%, ha, di fatti, bocciato un accordo con il partito del nazareno e contestualmente una candidatura dell’attuale governatore De Luca. I nomi in lizza, per il movimento di grillo, pare possano essere quindi quello del Ministro Costa, anche se leggermente defilato nelle ultime ore, oppure nuovamente quello della consigliera regionale Valeria Ciarambino.

Spostandoci più a sinistra, probabile alleato dei 5 stelle dovrebbe essere il sindaco di Napoli, che sta costruendo la sua lista civica DeMa, da coalizzare con il candidato grillino.

Partito democratico ed Italia Viva, infine, pare confermeranno, salvo retroscena, la candidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca, anche se è frequente il dibattito su un nome alternativo all’ex sindaco di Salerno e tra i sostituti eccellenti che potrebbero concorrere per l’area Dem ci potrebbe essere un nome di spessore che potrebbe compattare tutto il centro sinistra ovvero il PM Raffaele Cantone, ex Presidente dell’autorità anticorruzione.