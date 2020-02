Continua il lavoro dei sei Volontari a capo del progetto in collaborazione con l'Associazione "Irpini della Capitale"

Atripalda - Giovedì 6 febbraio, alle ore 7:30, su Radio Maria sarà possibile seguire la diretta della Santa Messa dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, per la prima volta da Atripalda (Av). La Messa sarà celebrata dal Parroco Don Raineri Picone e sarà in diretta sulla frequenza 105.500 (Alta Irpinia/Sannio 95.600, Lacedonia 97.200, Valle del Sele 92.500, Valle dell’Ufita/Baronia 91.700).

“Siamo lieti di ospitare, per la prima volta, nella Chiesa del Carmine, antico luogo di culto e devozione alla Vergine del Carmelo, la diretta su Radio Maria, unendoci nella preghiera a tanti radioascoltatori, in particolare ai malati, ai carcerati, a quanti in viaggio” così Don Raineri ha commentato l’iniziativa di Radio Maria, emittente cattolica fondata nel 1987 che comprende sacerdoti e laici del mondo cattolico, con milioni di ascoltatori settimanali su tutto il territorio nazionale.

Dopo i collegamenti con le chiese di Avellino del Cuore Immacolato di Maria e Chiesa delle Oblate è questa la terza iniziativa nata dall’idea di 6 amici (Carmine D’Avella, Vincenzo Evangelista, Egidio Guerra, Antonella Guerriero, Paolo Matarazzo e Carmine Saporito), professionisti e pensionati, legati dalla fede ma anche dall’amore verso l’Irpinia che hanno deciso di investire il loro tempo in questo ambizioso progetto. Oltre alla recita del Rosario e della Santa Messa, la trasmissione prevede il racconto delle bellezze architettoniche delle chiese che verranno coinvolte di volta in volta. Le trasmissioni avverranno una volta al mese dalle varie chiese irpine, sempre differenti e le comunicazioni dei vari appuntamenti saranno comunicati sul sito www.irpinidellacapitale.it (in una rubrica “ad hoc”) e sulla pagina Facebook “Irpini della Capitale”, l’associazione che ha deciso di collaborare con il team dei Volontari di “Radio Maria”.

Un’occasione che contribuirà alla diffusione in Italia e nel Mondo dell’Irpinia e proprio in tale ottica è nata la collaborazione con gli “Irpini della Capitale”, Associazione culturale e apolitica, nata a Roma e che si pone l’obiettivo di promuovere l’Irpinia e si adopera anche in iniziative benefiche. Per coloro che volessero partecipare dal vivo l’appuntamento è alle 07;15 presso la parrocchia sita in via Melfi n. 32 di Atripalda.