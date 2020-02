A distanza di 80 anni Avellino non ha dimenticato un suo illustre figlio e la sua benefica opera

Avellino – A distanza di 80 anni Avellino non ha dimenticato un suo illustre figlio e la sua benefica opera: l’On. Alfonso Rubilli. L’abbiamo ricordato in un recente libro che è stato presentato nella mattinata del 29 novembre scorso nella cappella annessa alla Casa di Riposo. La concomitanza del giorno e orario lavorativo, non ha consentito, a molte persone, di partecipare alla presentazione.

A rimediare viene in soccorso la benemerita Associazione culturale “Orizzonti”, ed in particolare il Presidente Paolino Marotta e la Vice Presidente Titti Capossele, che hanno deciso di tenere un incontro presso il Circolo della Stampa di Avellino per parlare del libro nel quale sono riportati i nomi e le biografie dei tanti benefattori che hanno seguito le orme lasciate da Rubilli nel secolo scorso. L’autore ringrazia i soci ed i promotori dell’iniziativa, nonché tutti quelli che parteciperanno all’incontro, interessati a conoscere un autentico brano della nostra storia.