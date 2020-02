Per la coppia scatta il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino

Valle di Lauro – Si sono allontanati dal ristorante senza pagare il conto e sono finiti nei guai: i Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una coppia trentenne, ritenuta responsabile del reato di Insolvenza fraudolenta in concorso. È accaduto qualche sera fa in un agriturismo del Vallo di Lauro. I due, dopo aver mangiato e bevuto, quando è arrivato il conto, hanno deciso di non pagare. Avrebbero dovuto spendere circa una centinaia di euro e invece hanno tentato la carta della fuga: quando è arrivato il momento di pagare hanno approfittato della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri e si son dileguati.

Il ristoratore però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri. L’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, ha permesso di addivenire all’identificazione dei malfattori, entrambi di un comune dell’hinterland nolano. Alla luce delle evidenze emerse, a loro carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.