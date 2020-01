L’evento ha l’aspirazione di mettere al centro le eccellenze enogastronomiche che caratterizzano l’Irpinia attraverso un processo di “contaminazione culturale”

Taurasi - A Taurasi, sabato 14 e domenica 15 Marzo, avrà luogo la 1° edizione della “Festa di San Patrizio”. L’evento, organizzato da #3 Agenzia di comunicazione integrata, è patrocinato dal Comune di Taurasi e ha l’aspirazione di mettere al centro le eccellenze enogastronomiche che caratterizzano l’Irpinia attraverso un processo di “contaminazione culturale”. La sfida è quella di collegare questo evento al “Saint Patrick’s Day”, festa irlandese, di origine cristiana, che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di san Patrizio.

La finalità è di unire al vino, che ha reso il paese irpino famoso nel mondo, anche la birra artigianale. Infatti due importanti realtà imprenditoriale, partner dell’evento, sono proprio il loungebar e risto pub “Noire” di Luogosano e il birrificio “Serrocroce” di Monteverde dove, come recita il loro motto, “l’ancoraggio alle tradizioni rappresenta la spinta verso l’innovazione.” Con questo spirito sono stati resi partecipi, da protagonisti, il “Pastificio Demetra” di Scampitella e “Grelle Caseificio” di Torre le Nocelle per cercare d’avere uno sguardo cosmopolita verso il mondo che ci circonda valorizzando però sempre le nostre radici.

Importante anche le partnership con il “Forum dei Giovani di Taurasi” ed il “Forum delle Donne” il quale, attraverso progetti culturali, concerti, manifestazioni civili e religiose, ha rivitalizzato, nel corso degli anni, la comunità taurasina. A collaborare alla realizzazione della kermesse anche l’Associazione “il Campanile” di Taurasi e la scuola di ballo “Berny Dance” con le sue coreografie curate dai maestri FIBES e AMB Bernardo Speranza e Irene Sepe.

La manifestazione avrà inizio sabato 14 Marzo alle 16.30 con la parata dei Carri – si ringrazia l’associazione culturale TAURASIUM - proprio come da tradizione irlandese e si protrarrà fino alla sera di domenica 15 Marzo con musica live, il quartetto “Irish Folk” formato dai musicisti Salvatore Gringoli al violino, Roberto Sozio alla chitarra, Luigi Perna al basso e Patrizio Paladino alle percussioni ed il Dj set a cura di dj Patrick. Video maker e fotografia saranno a cura dei giovani taurasini “I Castellani”.

Stand enogastronomici, musica, divertimento e tante sorprese allieteranno, fino a tarda sera, gli ospiti che decideranno di prendere parte ad una festa che accomunerà l’Irpinia e l’Irlanda, non solo per il verde dei paesaggi incantati che le caratterizzano, ma anche per la gioia di trascorrere un weekend insieme all’insegna del sano divertimento e dei prodotti tipici che rendono queste realtà mete con un grosso potenziale turistico.