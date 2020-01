Il senatore Pasquale Pepe: "Auguro buon lavoro alla dottoressa Silvana D'Agostino"

Ariano Irpino - “Auguro buon lavoro alla dottoressa Silvana D’Agostino, nominata Commissario prefettizio del Comune di Ariano Irpino dal Prefetto di Avellino, dottoressa Paola Spena. Si è conclusa così definitivamente l’esperienza del Sindaco Franza.

Adesso bisognerà mettersi subito al lavoro, con tutte le forze di cdx e con movimenti civici, espressione della Comunità arianese, al fine di dare un Sindaco autorevole alla Città, un governo solido e stabile, ed un programma di ampio respiro. È quanto serve per dare una rosea prospettiva ad Ariano Irpino. La Lega si metterà subito al lavoro e, in uni agli alleati, contribuirà a far prevalere il buonsenso nell’interesse esclusivo dei Cittadini”.

Queste la parole del senatore Pasquale Pepe, coordinatore della Lega in provincia di Avellino in merito alla nomina del commissario prefettizio del Comune di Ariano Irpino.